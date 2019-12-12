В 2019 году полиция выявила более 1300 детей в Удмуртии, которые были в общественных местах ночью

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-12T10:49:18+03:00

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За 2019 год полицейские в Удмуртии выявили 1329 детей, которые были в общественных местах ночью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 88 несовершеннолетних находились без сопровождения взрослых в кафе, барах, развлекательных центрах, саунах, кальянных. 1241 ребенок был обнаружен в ночное время на улицах, площадях, набережных, вокзалах, аэропортах, стадионах, парках, скверах, - сообщает пресс-служба.

Также полицейскими выявлено три ребенка в возрасте 4-5 лет и 10 детей в возрасте 6-7 лет, которые без сопровождения родителей находились на улице в позднее время суток.

Вся информация была передана в прокуратуру и комиссии по делам несовершеннолетних. По 106 фактам составлены протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU