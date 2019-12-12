Мошенники похитили у ижевчанки 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-12T12:07:47+03:00

Неизвестный сообщил, что с ее карты пытаются снять деньги

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В Ижевске у 41-летней местной жительницы мошенники похитили 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Чтобы избежать этого, женщине, нужно было назвать номер карты, что она и сделала. Потом мошенник попросил назвать коды, которые она получила в смс, после этого ей стали поступать сообщения о списании денег, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU