2019-12-12T12:07:47+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у ижевчанки 140 тысяч рублей

Неизвестный сообщил, что с ее карты пытаются снять деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске у 41-летней местной жительницы мошенники похитили 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Чтобы избежать этого, женщине, нужно было назвать номер карты, что она и сделала. Потом мошенник попросил назвать коды, которые она получила в смс, после этого ей стали поступать сообщения о списании денег, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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