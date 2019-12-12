2019-12-12T14:42:24+03:00
Общество

Пьяного рыбака спасатели Ижевска доставили на берег

Мужчина был обнаружен при патрулировании акватории Ижевского пруда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: МБУ Поисково-Спасательная Служба Города ИжевскаФото: МБУ Поисково-Спасательная Служба Города Ижевска
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12 декабря, в четверг, спасатели Ижевска при патрулировании акватории пруда обнаружили лежащего на льду мужчину. Об этом сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Ижевска».

55-летний мужчина был жив, но сильно пьян, спасатели отвезли его на берег и передали бригаде скорой помощи.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде или сами попали в аналогичную ситуацию, обращайтесь за помощью по телефонам: МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска», Поисково-спасательный отряд – 655-312, 655-313 (круглосуточно); Единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска - 57-25-12, с мобильного -112 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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