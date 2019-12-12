У Центральной площади Ижевска столкнулись две «легковушки»
В Ижевске 12 декабря утром на улице Пушкинская, у центральной площади столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 20-летний водитель «ВАЗ-2108», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался с машиной «Лада Приора», под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» - 20-летняя девушка и водитель «Приоры» получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницу. Также в салоне «Лады Приоры» был 6-летний ребенок, который был в детском удерживающем устройстве. Малыш не пострадал.
По факту дорожной аварии проводится расследование.
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ДТП на Центральной площади в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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