2019-12-12T14:40:55+03:00
Происшествия

У Центральной площади Ижевска столкнулись две «легковушки»

ДТП произошло 12 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 12 декабря утром на улице Пушкинская, у центральной площади столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 20-летний водитель «ВАЗ-2108», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался с машиной «Лада Приора», под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» - 20-летняя девушка и водитель «Приоры» получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницу. Также в салоне «Лады Приоры» был 6-летний ребенок, который был в детском удерживающем устройстве. Малыш не пострадал.

По факту дорожной аварии проводится расследование.

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ДТП на Центральной площади в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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