Сразу на двух девочек напали в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-12T16:30:08+03:00

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В Ижевске проводится доследственная проверка по факту нападения на двух малолетних девочек в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным проверки, 11 декабря около 7:15 неизвестный мужчина на улице Азина напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Он схватил ее за плечо и потащил в сторону проезжей части, при этом пригрозил убить в случае сопротивления. Девочке удалось убежать. Через несколько минут на улице Фестивальная произошло точно такое же нападение - мужчина схватил за шею 14-летнюю девочку и требовал не кричать, - сообщает пресс-служба.

В рамках проверки видеозапись камеры наружного наблюдения была изъята, опрошены обе девочки и их родители, составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника.

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Нападение на девочку в Ижевске .

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ИСТОЧНИК KP.RU