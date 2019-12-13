Невменяемого 80-летнего жителя Удмуртии осудили за развращение малолетних

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-13T06:57:45+03:00

Он заманил к себе в квартиру двух девочек

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудили 80-летнего местного жителя, которого обвиняют в развращении малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в августе 2019 года мужчина под предлогом угощения сладостями заманил к себе в квартиру девочек 7 и 5 лет, которые жили в соседнем подъезде. Когда девочки зашли в квартиру мужчина совершил них действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба.

Эксперты вынесли заключении о невменяемости подсудимого, он не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий.

Суд применил в отношении обвиняемого принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Жительница Удмуртии выиграла миллион.

- Малыш несколько дней провел рядом с телом матери и чудом не умер. «Комсомолке» удалось пообщаться с соседями, которые рассказали о трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU