Невменяемого 80-летнего жителя Удмуртии осудили за развращение малолетних
В Удмуртии осудили 80-летнего местного жителя, которого обвиняют в развращении малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в августе 2019 года мужчина под предлогом угощения сладостями заманил к себе в квартиру девочек 7 и 5 лет, которые жили в соседнем подъезде. Когда девочки зашли в квартиру мужчина совершил них действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба.
Эксперты вынесли заключении о невменяемости подсудимого, он не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий.
Суд применил в отношении обвиняемого принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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