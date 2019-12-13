Жительница Удмуртии выиграла в лотерею миллион рублей

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-13T06:21:35+03:00

Она купила сразу три билета

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В Удмуртии местная жительница выиграла миллион в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

- Когда в одном из билетов зачеркнули все, поначалу не поверили в такую удачу. Дождались окончания программы, проверили результаты на сайте. Удостоверились, что выиграли, и обрадовались невероятному везению!, - рассказала женщина.

Пока что счастливая обладательница миллиона вместе с мужем не решили куда потратят деньги, планируют все тщательно обдумать и принять совместное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU