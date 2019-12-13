2019-12-13T07:25:09+03:00
Общество

10 новых реанимобилей получила Удмуртия

Машины отправились в Ижевск, Воткинск, Глазов и Можгу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртию поступили 10 новых реанимобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На станции скорой помощи Ижевска, Воткинска, Глазова и Можги поступили в эксплуатацию 10 современных реанимобилей. Машины оснащены необходимым современным оборудованием для оказания экстренной помощи, а также транспортировки и мониторинга состояния пациента до того, как он будет доставлен в больницу. Автомобили собраны на базе Ford Transit* класса С, - говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Удмуртии строятся ФАПы, работает санавиация, закуплено 8 передвижных медицинских комплексов для сельского населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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