Сеть незарегистрированных автозаправок была обнаружена в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-13T08:09:12+03:00

По подозрению в их организации задержали местного жителя

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту организации сети незарегистрированных автозаправок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По подозрению в преступлении задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина в течение нескольких лет организовал более 10 автозаправок на территории Удмуртии. При этом заправки не были зарегистрированы, у них не было лицензии и не соблюдались требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены осмотры заправок, проведены обыски, допрашиваются свидетели, изъята документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU