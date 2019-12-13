2019-12-13T08:09:12+03:00
Происшествия

Сеть незарегистрированных автозаправок была обнаружена в Удмуртии

По подозрению в их организации задержали местного жителя
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту организации сети незарегистрированных автозаправок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По подозрению в преступлении задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина в течение нескольких лет организовал более 10 автозаправок на территории Удмуртии. При этом заправки не были зарегистрированы, у них не было лицензии и не соблюдались требования по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены осмотры заправок, проведены обыски, допрашиваются свидетели, изъята документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 10 новеньких реанимобилей поступило в Удмуртию! Чем оснащен транспорт.

- Вот это да! Жительница Удмуртии выиграла миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы из Ижевска, избившей сверстницу
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за допинг
Сеть незарегистрированных автозаправок была обнаружена в Удмуртии
10 новых реанимобилей получила Удмуртия
Невменяемого 80-летнего жителя Удмуртии осудили за развращение малолетних
Жительница Удмуртии выиграла в лотерею миллион рублей
Сразу на двух девочек напали в Ижевске
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
Пьяного жителя Удмуртии задержали по подозрению в угоне иномарки
У Центральной площади Ижевска столкнулись две легковушки
Пьяного рыбака спасатели Ижевска доставили на берег
Малыш, просидевший несколько дней у тела матери в Ижевске, переведен в детскую больницу
Почти 6 миллионов рублей пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам