Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы из Ижевска, избившей сверстницу

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-13T11:19:47+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы, которая избила сверстницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России со ссылкой на замруководителя ведомства Попова Алексея.

- Установлено, что 28 сентября в лесопосадке по улице Салютовская группа школьников избила 16-летнюю девушку, причинив ей телесные повреждения. Видео избиения было размещено в соцсетях, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемой.

Оказалось, летом 2019 года она вымогала деньги у малолетних детей во дворах. Так, она с применением насилия похитила 200 рублей у 10-летнего мальчика, и вымогала деньги у другого 10-летнего мальчика.

В отношении соучастников обвиняемой, участвовавших в избиении потерпевшей, принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с возрастом.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/737301" frameborder="0"></iframe> Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU