2019-12-13T11:24:10+03:00
Общество

За 11 месяцев 2019 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 705 тысяч квадратных метров жилья

Больше половины сдали в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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За 11 месяцев 2019 года в Удмуртии построено и введено в эксплуатацию 705 тысяч кв. метров жилья. Об этом рассказал министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- Больше половины сдал Ижевск. Мониторинг потребности жилья в республике показывает, что процент нереализованного жилья на момент ввода дома в эксплуатацию составляет всего 2%. В основном, это 3-, 4-комнатные квартиры и квартиры свободной планировки площадью 100 кв. метров в домах комфорт класса, которые требуют более серьёзных вложений, - написал министр на странице в соцсетях.

Также Дмитрий Сурнин рассказал о планах на декабрь. В эксплуатацию нужно ввести 30 тыс.кв. м, чтобы выполнить поставленную Федерацией задачу, построить в 2019 году 732 тыс. кв. м жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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