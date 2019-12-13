Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за допинг

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-13T09:07:39+03:00

Девушка не сможет участвовать в соревнованиях 4 года

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Спортсменку из Удмуртии Наталью Садилову дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте Всероссийской ассоциации лёгкой атлетики.

Наталья признана нарушившей общероссийские антидопинговые правила (п.2.2 «использование или попытка использования запрещенной в спорте субстанции» (мельдоний) и п.2.3 «уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»).

При этом аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 12.05.2019.

Напомним,Министр спорта Удмуртии прокомментировал отстранение спортсменов России от международных соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU