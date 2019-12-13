2019-12-13T13:06:39+03:00
Происшествия

Более 650 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии

Неизвестный сообщил женщине о том, что ей положена компенсация за лечение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии у местной жительницы похитили более 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что в 2012 году перевела 140 тысяч рублей за несколько сеансов лечения по телефону. В ноябре 2019 года ей позвонил неизвестный и рассказал, что ей положена компенсация за это лечение. Перед этим он предложил женщине оплатить комиссию, всего за несколько дней женщина перевела на счет мошенников 650 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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