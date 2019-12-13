2019-12-13T11:26:04+03:00
Общество

Тол Бабай из Удмуртии примет участие в межнациональном фестивале Дедов Морозов

Фестиваль пройдет в Москве
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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Тол Бабай из Удмуртии примет участие в межнациональном фестивале Дедов Морозов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

- На ВДНХ в Москве перед павильоном №1 «Центральный» гостей поздравит не только Дед Мороз, но и его коллеги - Артхурон из Осетии, Мороз Атя из Мордовии, Дзмер Пап из Армении, Тол Бабай из Удмуртии, Хил Мучи из Чувашии, Паккайне из Карелии, - говорится в сообщении.

Межнациональный фестиваль Дедов Морозов торжественно откроется 14 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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