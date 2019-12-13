Тол Бабай из Удмуртии примет участие в межнациональном фестивале Дедов Морозов
Тол Бабай из Удмуртии примет участие в межнациональном фестивале Дедов Морозов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
- На ВДНХ в Москве перед павильоном №1 «Центральный» гостей поздравит не только Дед Мороз, но и его коллеги - Артхурон из Осетии, Мороз Атя из Мордовии, Дзмер Пап из Армении, Тол Бабай из Удмуртии, Хил Мучи из Чувашии, Паккайне из Карелии, - говорится в сообщении.
Межнациональный фестиваль Дедов Морозов торжественно откроется 14 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В выходные состоялось зажжение огней на главной ёлке Удмуртии - в резиденции Тол Бабая. Как это было, собрали небольшой фоторепортаж.
- Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» вошел в топ-3 событий первых зимних выходных.
- Ну и ну! Проекты из Удмуртии стали лучшими в области событийного туризма. Какое место заняли Тол Бабай и «Эктоника»?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»