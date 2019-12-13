Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-13T14:15:49+03:00

При совершении преступления он был пьян

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании соединенном с угрозой убийством и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что пьяный обвиняемый встретился со своим знакомым, около 22:00 мужчины увидели незнакомую пару. Злоумышленники напали на них – мужчину избили, а женщину затащили в квартиру, где обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал ее, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У вас еще нет визы в Европу? Но в ближайшем будущем вы собираетесь ее делать? Тогда вам точно нужно прочитать информацию по ссылке.

- Стало известно о травме Алины Загитовой.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU