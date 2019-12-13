Визы в Европу станут дороже для жителей Ижевска
Еврокомиссия объявила, что Шенгенские визы станут дороже. Как сообщается на сайте организации, это позволит в упрощенном порядке получать визы путешественникам, которые ничего не нарушают.
- Благодаря реформе, которую мы предлагаем, законопослушные путешественники легче и быстрее получат визу. А улучшение стандартов безопасности позволит легче останавливать тех, кто таковыми не является, - цитирует сайт комиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса.
Сроки выдачи виз сократятся с 15 до 10 дней. Заявку можно будет подавать не за три месяца до поездки, а за полгода. Процедуру заполнения и подачи заявки планируют сделать электронной. Регулярно путешествующим в ЕС людям планируют выдавать долгосрочные многократные визы ускоренно.
В одном из визовых центров Ижевска стоимость Шенгена действительно вырастет с 35 до 80 евро. Также там посоветовали обратиться за визой как можно быстрее, чтобы сделать ее по старым ценам.
- Визовое законодательство ужесточилось. С февраля будет повышение консульского сбора. Желательно подать документы в этом году, в следующем получите паспорт с визой, - сказали в центре.
По словам работников визового центра, ажиотаж сейчас есть, но связан с сезонностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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