Визы в Европу станут дороже для жителей Ижевска

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-13T13:38:32+03:00

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Еврокомиссия объявила, что Шенгенские визы станут дороже. Как сообщается на сайте организации, это позволит в упрощенном порядке получать визы путешественникам, которые ничего не нарушают.

- Благодаря реформе, которую мы предлагаем, законопослушные путешественники легче и быстрее получат визу. А улучшение стандартов безопасности позволит легче останавливать тех, кто таковыми не является, - цитирует сайт комиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса.

Сроки выдачи виз сократятся с 15 до 10 дней. Заявку можно будет подавать не за три месяца до поездки, а за полгода. Процедуру заполнения и подачи заявки планируют сделать электронной. Регулярно путешествующим в ЕС людям планируют выдавать долгосрочные многократные визы ускоренно.

В одном из визовых центров Ижевска стоимость Шенгена действительно вырастет с 35 до 80 евро. Также там посоветовали обратиться за визой как можно быстрее, чтобы сделать ее по старым ценам.

- Визовое законодательство ужесточилось. С февраля будет повышение консульского сбора. Желательно подать документы в этом году, в следующем получите паспорт с визой, - сказали в центре.

По словам работников визового центра, ажиотаж сейчас есть, но связан с сезонностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU