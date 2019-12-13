2019-12-13T13:16:19+03:00
Спорт

Стало известно о травме Алины Загитовой после падения на финале Гран-при

Спортсменка упала с двойного акселя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о травме олимпийской чемпионки Алины Загитовой после падения на финале Гран-при.

- У Алины была травма бедра, - цитирует Александра Горшкова РИА новости.

Напомним, Алина упала с двойного акселя в произвольной программе. По итогам двух программ девушка заняла шестое место, набрав в сумме 205.23 балла.

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Alina Zagitova Gala ISU GP NHK Trophy 2019.11.24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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