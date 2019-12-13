Ларек, в котором торговали алкоголем, снесли в Ижевске
В Ижевске снесли ларек, в котором незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- В ларьке по улице Сельская, 3 нарушения выявили полицейские, которые направили информацию в администрацию города, а после в суд. Исковое решение – снос ларька. При этом собственник в добровольном порядке решение суда не исполнил, - сообщает пресс-служба.
Так как решение суда не исполнено, подрядчик демонтировал ларек самостоятельно. До конца 2019 года запланирован демонтаж ещё двух торговых объектов, расположенных рядом с домами на ул. Пойма, 16 «а» и ул. Совхозная, 113.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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