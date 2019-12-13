2019-12-13T17:37:33+03:00
Общество

В готовой шаурме в Ижевске нашли таракана

Киоск по продаже такого продукта закрыли на 45 суток
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в киоске по продаже шаурмы по улице Школьная нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Жители сообщили, что в готовой шаурме был обнаружен таракан.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, по данному факту было открыто административное расследование. При проверке были обнаружены многочисленные грубые нарушения СанПиН. Например, сотрудник, который там работал не прошел медосмотр, раковины для мытья рук нет, не ведется контроль за появлением тараканов и многое другое.

10 декабря было принято решение о закрытии киоска на 45 дней, решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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