2019-12-14T08:11:33+03:00
Недвижимость

На Центральной площади Ижевска треснула плитка

Гарантия на нее составляла 5 лет
Дмитрий Бикин
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Пресс-служба ИжевскаПресс-служба Ижевска
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На Центральной площади Ижевска треснула новая плитка. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевска. Олег Бекмеметьев провел на объекте оперативное совещание.

– По словам Александра Чабыкина, руководителя компании «Дельта-строй», причиной случившегося могло стать попадание влаги под плиточное покрытие при недавнем резком перепаде температур, а также перенасыщение влагой грунта из-за дождливой погоды летом. Основание из песка и щебня вспучило, и покрытие треснуло по инженерной линии сопряжения, – говорится в сообщении.

Замглавы администрации по ЖКХ и строительству Игорь Сальников исключил возможность возникновения трещины из-за находящихся на площади большегрузов – максимальный вес, который может выдержать плитка – 5кг. Техника, по его словам, гораздо легче этих значений.

Напомним, что отремонтированная площадь сейчас находится «на гарантии». После сдачи в эксплуатацию этот срок составляет 5 лет, а гарантия на работы – 3 года. Сейчас готовятся требования для подрядной организации по устранению проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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