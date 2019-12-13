Мужчина в Удмуртии попал в ДТП, а после этого употребил алкоголь
В Удмуртии 12 декабря на 26-м км автодороге «Можга - Вавож» Можгинского района произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 26-летний водитель ВАЗ-2115 улетел в кювет, не справившись с управлением. В результате аварии мужчина получил травмы, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Также отмечается, что мужчина после ДТП употребил алкоголь. По факту ДТП проводится административное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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