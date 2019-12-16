Подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-16T10:03:01+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, в конце ноября 2019 года около одного из домов по улице Орджоникидзе подозреваемые избили и под надуманным предлогом потребовали миллион. Потерпевшего с травмами отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подсудимые находятся под стражей. Устанавливается причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Ижевска. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU