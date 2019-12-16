2019-12-16T10:03:01+03:00
Происшествия

Подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя задержали в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, в конце ноября 2019 года около одного из домов по улице Орджоникидзе подозреваемые избили и под надуманным предлогом потребовали миллион. Потерпевшего с травмами отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подсудимые находятся под стражей. Устанавливается причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Ижевска. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днем! Правда, не для всех...

- Ваааау! Вы только посмотрите, какие прекрасные скульптуры появились в парке Космонавтов. Узнали подробнее о выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24