Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов
В Удмуртии 60,9% школ ограничили использование детьми телефонов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
- В Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области такое решение приняли 100% школ, в Камчатском крае - 37,5%, Магаданской области - 53,3%, Пермском крае - 58,8%, республике Марий Эл - 63,8%, Кемеровской области - 67,3%, Курганской области - 50,9%, Свердловской области - 65,3%, - сказала Ольга Васильева.
При этом министр отметила, что три четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ура! Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днем! Правда, не для всех...
- Ваааау! Вы только посмотрите, какие прекрасные скульптуры появились в парке Космонавтов. Узнали подробнее о выставке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»