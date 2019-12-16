Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-16T10:28:34+03:00

Всего в России приняли такое решение более 10,6 тысячи школ

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В Удмуртии 60,9% школ ограничили использование детьми телефонов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

- В Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области такое решение приняли 100% школ, в Камчатском крае - 37,5%, Магаданской области - 53,3%, Пермском крае - 58,8%, республике Марий Эл - 63,8%, Кемеровской области - 67,3%, Курганской области - 50,9%, Свердловской области - 65,3%, - сказала Ольга Васильева.

При этом министр отметила, что три четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU