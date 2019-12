«Я буду участвовать во многих шоу»: расписание шоу, в которых будет участвовать Алина Загитова

Так как Алина Загитова отказалась участвовать в оставшихся стартах сезона – чемпионате России, чемпионате Европы и чемпионате мира, узнали, где теперь можно будет посмотреть на фигуристку.

Спортсменка уже говорила, что остается на льду и будет активно принимать участие в различных шоу, первым из которых станет шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Оно пройдет с 25 декабря по 7 января 2020 года в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт».

После этого Алина Загитова примет участие в шоу Stars on ice* в Швейцарии: 6-9 февраля 2020 года – Цюрих, 11 февраля - Лозана, 13-14 февраля - Базель, 15-16 февраля - Давос. И в Китае - 10-12 апреля - Тайбэй.

При этом не исключены японские шоу, куда могут позвать прославленную чемпионку.

Напомним, в эфире Первого канала олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении своей карьеры фигуристки. Она не будет участвовать ни на чемпионате России, ни Европы, ни мира.

