Новый закон «О тишине»: можно ли будет шуметь жителям Удмуртии в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-16T12:47:01+03:00

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В Удмуртии 15 декабря вступил в силу закон «О тишине». А можно ли будет шуметь в ночь с 31 декабря на 1 января? Разбираемся в ситуации.

В законе говорится: положения настоящего закона не распространяются на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Напомним, за нарушение закона предусмотрены штрафы. Теперь, согласно правкам, штраф для граждан составит от 1 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU