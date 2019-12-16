2019-12-16T13:15:33+03:00
Происшествия

Более миллиона рублей похитили у ижевчанина под предлогом заработка

Неизвестный мужчина предложил потерпевшему заработать на интернет-сайте брокерской компании
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту хищения более миллиона рублей у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Так, 33-летнему ижевчанину позвонил неизвестный мужчина и предложил зарегистрироваться на сайте брокерской компании с целью заработка. Мужчина не раздумывая, согласился и зарегистрировался и перечислил первоначальный взнос. После этого злоумышленники несколько раз просили его зачислить еще денег на различные счета. Так, мужчина поверил мошенникам, и перечислил все свои сбережения, а после занял деньги у знакомых и оформил два кредита, - сообщает ведомство.

В конце октября 2019 года мужчина захотел снять все деньги со счета, но узнал, что деньги не вернут, так как мужчина не является «вип-клиентом».

На данный момент полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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