Более миллиона рублей похитили у ижевчанина под предлогом заработка
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту хищения более миллиона рублей у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Так, 33-летнему ижевчанину позвонил неизвестный мужчина и предложил зарегистрироваться на сайте брокерской компании с целью заработка. Мужчина не раздумывая, согласился и зарегистрировался и перечислил первоначальный взнос. После этого злоумышленники несколько раз просили его зачислить еще денег на различные счета. Так, мужчина поверил мошенникам, и перечислил все свои сбережения, а после занял деньги у знакомых и оформил два кредита, - сообщает ведомство.
В конце октября 2019 года мужчина захотел снять все деньги со счета, но узнал, что деньги не вернут, так как мужчина не является «вип-клиентом».
На данный момент полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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