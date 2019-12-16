2019-12-16T14:02:19+03:00
Общество

Повреждение водопровода на улице 10 лет Октября в Ижевске ликвидируют в течение суток

Порыв произошел 16 декабря в 03:30
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Роман БачеевФото: Роман Бачеев
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В Ижевске проводятся работы по устранению порыва на улице 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Повреждение на чугунном водопроводе произошло 16 декабря в 03:30, в 05:15 произведена локализация аварийного участка. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Скользкость на дорогах устраняют восемь единиц спецтехники, - сообщает пресс-служба.

Воду отключили в шести жилых домах, в детском саду и кафе. Для удобства жителей установлена емкость с питьевой водой во дворе домов № 6 и № 8 по улице 10 лет Октября. Завершить ремонт поврежденного участка планируется в течение суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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