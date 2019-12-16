2019-12-16T15:47:12+03:00
Происшествия

Тело жителя Удмуртии обнаружили в бане

На данный момент проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 64-летнего жителя Глазовского района в бане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, накануне случившегося пьяный мужчина пошел в баню мыться. Так как он долго не возвращался его сын зашел в баню и обнаружил, что отец лежит возле печи без сознания. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался, - сообщает ведомство.

На его теле обнаружена травма головы и обширные ожоги. Для установления причины смерти следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются родственники и соседи погибшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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