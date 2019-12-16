Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-16T15:29:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске безработного мужчину не приняли на работу из-за несоответствия пола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что мужчина по направлению «Центра занятости населения» пришел для трудоустройства в одну из компаний на должность укладчика-упаковщика. Но его не приняли по причине несоответствия пола, - сообщает пресс-служба.

В адрес руководителя компании прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. После этого кандидатура мужчины повторно рассмотрена. Кроме этого, в отношении юридического лица возбуждено производство об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи Общество заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- По улице 40 лет Победы ограничат максимальную скорость.

- При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадал 4-летний ребенок.

- Еще один ижевчанин, решивший заработать, лишился... внимание! более миллиона рублей! Ну как так?

ИСТОЧНИК KP.RU