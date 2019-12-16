Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола
В Ижевске безработного мужчину не приняли на работу из-за несоответствия пола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что мужчина по направлению «Центра занятости населения» пришел для трудоустройства в одну из компаний на должность укладчика-упаковщика. Но его не приняли по причине несоответствия пола, - сообщает пресс-служба.
В адрес руководителя компании прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. После этого кандидатура мужчины повторно рассмотрена. Кроме этого, в отношении юридического лица возбуждено производство об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи Общество заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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