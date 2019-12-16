2019-12-16T14:57:24+03:00
Общество

На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость

Дорожные знаки установят в целях соблюдения безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске по улице 40 лет Победы ограничат максимальную скорость. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

- Установить дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» по улице 40 лет Победы напротив жилого дома №144, при движении от улицы Первомайская в сторону улицы Орджоникидзе, - говорится в постановлении.

Знак установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Всех поклонников Алины Загитовой потрясло заявление о том, что она не будет участвовать на главных стартах сезона. В связи с этим мы узнали, где можно будет увидеть выступления фигуристки в ближайшие месяцы.

- Новый закон «О тишине»: можно ли будет шуметь жителям Удмуртии в новогоднюю ночь.

- Ура! Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днем! Правда, не для всех...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола
На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадал 4-летний ребенок
Более миллиона рублей похитили у ижевчанина под предлогом заработка
Новый закон «О тишине»: можно ли будет шуметь жителям Удмуртии в новогоднюю ночь
«Родители сообщают о сборах денег на кастрюли»: глава Удмуртии дал поручение разобраться с поборами в школах
Повреждение водопровода на улице 10 лет Октября в Ижевске ликвидируют в течение суток
«Я буду участвовать во многих шоу»: расписание шоу, в которых будет участвовать Алина Загитова
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов
Подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя задержали в Удмуртии
«Давайте работать 28 декабря»: глава Удмуртии объявил последний день года выходным
Ледяной трон из «Игры престолов» и герои мультфильма «Холодное сердце»: в Ижевске открылась необычная выставка
Порыв водопровода произошел в центре Ижевска
Власти Ижевска объяснили, почему местами в городе рассыпают слишком много реагента
Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег
Центр истории городского спорта появится в Ижевске
«Теплый кров» откроется в Ижевске
«Его отравили»: экстрасенсы с ТНТ разбирались, что произошло с умершим в Ижевске Децлом