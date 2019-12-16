На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость
В Ижевске по улице 40 лет Победы ограничат максимальную скорость. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.
Фото: яндекс карты
- Установить дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» по улице 40 лет Победы напротив жилого дома №144, при движении от улицы Первомайская в сторону улицы Орджоникидзе, - говорится в постановлении.
Знак установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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