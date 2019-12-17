Новая коммунальная дорожная машина появилась в Ижевске
Новая коммунальная дорожная машина появилась в МУП «ДРЭУ» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Новая машина на базе КамАЗ адаптирована для работы в городских условиях - более компактная, чем обычные КамАЗы, двухосная, радиус разворота уменьшен. Ее назначение – очистка дорог от снега, обработка противогололедными материалами, мойка и подметание магистралей.
Фото: пресс-служба городской администрации
– Особенность новой дорожной техники – универсальность: на машину можно устанавливать разное оборудование и применять ее круглогодично – зимой и летом. Новшества коммунальной дорожной машины – автоматическая система дозирования реагента, которая позволяет строго дозировать реагент в зависимости от погодных условий, – говорится в сообщении.
Отметим, что все управление будет осуществляется с помощью LCD-дисплея, оборудованного в кабине – включает проблесковые маячки при выполнении работ по уборке дорог, поднимает и опускает передний отвал, включает щеточное и песко-разбросочное оборудование, дозирует плотность посыпки, а также автоматически определяет направление движения посыпки.
Фото: пресс-служба городской администрации
Кроме того, в новой машине предусмотрена система увлажнения реагента. Сухой реагент, размещенный в бункере, перед распределением смачивается водой, находящейся в баках, и затем машина рассыпает увлажненный реагент, который в смоченном виде быстрее реагирует со снегом.
Новая дорожная техника заменит старый автопарк на 70% и будет задействована в полном объеме на обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Другие дорожные машины будут использоваться на очистке магистралей от снега. Планируется, что новая машина выйдет на дороги уже на этой неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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