2019-12-16T16:29:15+03:00
Общество

На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы

Работы начнутся 17 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в районе улицы Курортной специалисты проведут работы по ремонту теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Ремонт начнется 17 декабря, участок возле санатория «Энергетик» (Авиационная 10) будет закрыт для движения машин с 09:00 до 21:00, - сообщает пресс-служба.

Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого дома на Ухтомского. Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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