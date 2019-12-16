На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы
В Ижевске в районе улицы Курортной специалисты проведут работы по ремонту теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- Ремонт начнется 17 декабря, участок возле санатория «Энергетик» (Авиационная 10) будет закрыт для движения машин с 09:00 до 21:00, - сообщает пресс-служба.
Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого дома на Ухтомского. Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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