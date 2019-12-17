Ижевская фигуристка Алина Загитова посетила программу «Вечерний Ургант»

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-17T06:41:10+03:00

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Вчера, 16 декабря, гостьями очередной программы «Вечерний Ургант» (16+) стали две олимпийские чемпионки: Алина Загитова и Татьяна Навка. Поклонники подсчитали, что юная фигуристка проронила не больше 137 слов за весь часовой эфир.

Об участии в программе спортсменки рассказали подписчикам в своих Instagram. Так, Татьяна Навка опубликовала фотографию, на которой запечатлела себя и Алину, а в подписи к снимку призналась, что очень смеялась во время записи программы.

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Алина Загитова также поделилась с поклонниками фотографиями из студии и даже показала несколько отрывков передачи. О том, что Алина решила сделать перерыв своей спортивной карьере, в эфире программы не говорили вообще. Только один раз ведущий вскользь пошутил на эту тему.

Фото: instagram.com/azagitova

Также Татьяна Навка рассказала в эфире Первого канала о ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором Алина Загитова предстанет в роли спящей красавицы.

- Кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка! У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом ледовом шоу. В этой сказке девочка в 16 лет засыпает вечным сном. Даже мыслей не было пригласить кого-то кроме Загитовой. Приятно, что вся Загитова тим и Тутберидзе тим дали согласие.

Отметим, что после эфира поклонники заметили, что Загитова была немногословна — они подсчитали, что за все время эфира девушка произнесла всего 137 слов. Татьяна Навка же была более расположена к диалогу.

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Алина Загитова и Татьяна Навка. Вечерний Ургант. 16.12.2019.В гостях олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

ИСТОЧНИК KP.RU