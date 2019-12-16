Центр истории городского спорта появится в Ижевске
В Ижевске появится Центр истории городского спорта. Об этом говорится в постановлении администрации города от 9 декабря 2019. Документ подписал глава города Олег Бекмеметьев.
Учреждение начнет работать с 1 января 2020 года. Балансовая стоимость проекта - 1,89 млн рублей. Из них 1,11 млн рублей уйдут на нежилое помещение, в котором расположится центр. Он будет находиться по адресу ул. Удмуртская, 267/2.
-Основной целью Центра истории спорта является просветительская деятельность по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи города Ижевска, посредством систематической работы по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, - говорится в документе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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