Центр истории городского спорта появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-16T06:04:23+03:00

Он начнет работать с 1 января

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В Ижевске появится Центр истории городского спорта. Об этом говорится в постановлении администрации города от 9 декабря 2019. Документ подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Учреждение начнет работать с 1 января 2020 года. Балансовая стоимость проекта - 1,89 млн рублей. Из них 1,11 млн рублей уйдут на нежилое помещение, в котором расположится центр. Он будет находиться по адресу ул. Удмуртская, 267/2.

-Основной целью Центра истории спорта является просветительская деятельность по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди молодежи города Ижевска, посредством систематической работы по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, - говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU