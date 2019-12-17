48 детей пострадали в ДТП в Ижевске с начала года

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-17T07:02:41+03:00

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В Ижевске с начала 2019 года в авариях пострадали 48 детей. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску.

Причинами получения травм стали игнорирование родителями требований к перевозке детей:

- неиспользование детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров, либо их неправильная установка в салоне транспортного средства;

- неиспользование юными пассажирами ремней безопасности и отсутствие должного контроля за этим со стороны родителей;

- нарушение ПДД водителями, в салоне автомобилей которых находится ребенок.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает:

В соответствии с Правилами дорожного движения РФ при перевозке детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, которые оборудованы ремнями безопасности и детской удерживающей системой ISOFIX, должны использоваться детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.

Перевозка детей от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Кроме того, водитель и взрослые пассажиры должны использовать ремни безопасности, которые позволяют уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU