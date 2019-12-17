Плотник-мошенник обманул восемь жителей Удмуртии на 427 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-17T08:58:40+03:00

Он разместил в интернете эффектные фотографии своей «работы»

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В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении безработного и ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении восьми преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

- Установлено, что в январе 2018 года мужчина опубликовал в интернете объявление об изготовлении срубов для бань и прикрепил эффектные фотографии. Потерпевшие с февраля 2018 года по июнь 2019 года заключали с ним договор. При этом с каждого потерпевшего мошенник взял внушительный аванс , после этого под различными предлогами выпрашивал еще по несколько десятков тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Никакие работы естественно он не выполнил. Ущерб составил 427 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU