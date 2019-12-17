Двух жителей Удмуртии будут судить за разбойное нападение
В Удмуртии уголовное дело в отношении двух местный жителей по обвинению в разбойном нападении направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что обвиняемые ворвались в дом потерпевшей с масками на лицах. Ударили женщину и, угрожая ножом, связали. После этого один из мужчин стал снимать с нее ювелирные украшения, а второй искал деньги и драгоценности в доме. Забрав ценности, они скрылись, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил 530 тысяч рублей. Мужчин задержали по горячим следам сотрудники специализированного отдела по борьбе с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска МВД по республике совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции.
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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Разбой в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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