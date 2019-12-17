Спрос на крыс в Ижевске в преддверии Нового года вырос в 4,5 раза

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-17T11:51:04+03:00

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В Ижевске вырос спрос на символ наступающего года – крыс, в 4,5 раза. Об этом сообщает Авито.

- В преддверии Нового года жители Ижевска решили завести крысу, в связи с этим вырос спрос на грызунов в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение – на 43%, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого грызуна обойдется почти в 600 рублей, при этом сувенир в виде крысы стоит около 500 рублей, - сообщают специалисты Авито.

Наиболее популярными крысы оказались в Москве – 18% и Санкт-Петербурге – 15%. Ижевск стал третьим городом по росту спроса, лидером стал Краснодар (спрос вырос в 7 раз), на втором месте – Казань (популярность выросла более чем в 4,5 раза).

Кстати, дороже всего крысы обойдутся москвичам – 800 рублей, в Ростове-на-Дону – около 630 рублей и Краснодаре – около 600 рублей. Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Красноярске и Самаре, где средняя цена не превышает 200 рублей: около 160 рублей и 200 рублей соответственно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Поддержка многодетных семей Удмуртии в 2020 году: бесплатное питание и выплата за третьего ребенка.

- Иномарку должника из Ижевска передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU