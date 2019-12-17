2019-12-17T11:51:04+03:00
Общество

Спрос на крыс в Ижевске в преддверии Нового года вырос в 4,5 раза

А также предложение выросло на 43%
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске вырос спрос на символ наступающего года – крыс, в 4,5 раза. Об этом сообщает Авито.

- В преддверии Нового года жители Ижевска решили завести крысу, в связи с этим вырос спрос на грызунов в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение – на 43%, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого грызуна обойдется почти в 600 рублей, при этом сувенир в виде крысы стоит около 500 рублей, - сообщают специалисты Авито.

Наиболее популярными крысы оказались в Москве – 18% и Санкт-Петербурге – 15%. Ижевск стал третьим городом по росту спроса, лидером стал Краснодар (спрос вырос в 7 раз), на втором месте – Казань (популярность выросла более чем в 4,5 раза).

Кстати, дороже всего крысы обойдутся москвичам – 800 рублей, в Ростове-на-Дону – около 630 рублей и Краснодаре – около 600 рублей. Доступнее всего приобрести символ наступающего 2020 года в Красноярске и Самаре, где средняя цена не превышает 200 рублей: около 160 рублей и 200 рублей соответственно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Поддержка многодетных семей Удмуртии в 2020 году: бесплатное питание и выплата за третьего ребенка.

- Иномарку должника из Ижевска передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии рассказал, сколько выделят в 2020 году на лекарственное обеспечение
Спрос на крыс в Ижевске в преддверии Нового года вырос в 4,5 раза
Бесплатное питание и выплата за третьего ребенка: Глава Удмуртии рассказал о поддержке многодетных семей в 2020 году
Иномарку должника из Ижевска передадут на реализацию
Двух жителей Удмуртии будут судить за разбойное нападение
«Работа кипит»: на Центральной площади в Ижевске появляются ледяные скульптуры
Плотник-мошенник обманул восемь жителей Удмуртии на 427 тысяч рублей
Глава Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии покинул пост
48 детей пострадали в ДТП в Ижевске с начала года
Ижевская фигуристка Алина Загитова посетила программу «Вечерний Ургант»
Новая коммунальная дорожная машина появилась в Ижевске
Премия за выявление онкологии и электронная очередь: что изменится для ижевчан в системе ОМС в 2020 году?
Алиса теперь консультирует абонентов Tele2
На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы
Тело жителя Удмуртии обнаружили в бане
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке