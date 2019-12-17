2019-12-17T11:05:12+03:00
Общество

Иномарку должника из Ижевска передадут на реализацию

Мужчина игнорировал предупреждения и требования погасить задолженность
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске иномарку должника передадут в Росимущество на реализацию, чтобы погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Мужчина игнорировал предупреждения и требования судебного пристава. Он задолжал 70 тысяч рублей по пяти исполнительным производствам. Плюс теперь он должен оплатить исполнительский сбор в размере 16,5 тысяч рублей, так как не оплатил задолженность во время, - сообщает пресс-служба.

Судебные приставы составили акт описи и ареста машины «Great Wall», которую эвакуировали на спецстоянку, а после передадут в Росимущество для реализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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