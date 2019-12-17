Иномарку должника из Ижевска передадут на реализацию
В Ижевске иномарку должника передадут в Росимущество на реализацию, чтобы погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Мужчина игнорировал предупреждения и требования судебного пристава. Он задолжал 70 тысяч рублей по пяти исполнительным производствам. Плюс теперь он должен оплатить исполнительский сбор в размере 16,5 тысяч рублей, так как не оплатил задолженность во время, - сообщает пресс-служба.
Судебные приставы составили акт описи и ареста машины «Great Wall», которую эвакуировали на спецстоянку, а после передадут в Росимущество для реализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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