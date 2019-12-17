Министр спорта Удмуртии прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-17T15:20:23+03:00

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Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой не выступать на оставшихся стартах сезона.

- Нам известны случаи, когда легендарные фигуристы приостанавливали карьеру и затем возвращались. К примеру, так поступил в свое время и Евгений Плющенко. Вероятность того, что Алина примет решение вернуться, всегда есть. Решение, на мой взгляд, только за ней, потому что это ее жизнь и ее здоровье. Она стране подарила свои победы и доказала всем своим и друзьям, и недругам то, что она может. Уверен, что Алина будет продолжать влиять и на спорт и на фигурное катание и на нашу жизнь. Это важная часть жизни нашей республики, - рассказал журналисту «Комсомолки» Александр Ильич.

Напомним, 13 декабря в эфире «Первого канала» (6+) олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о приостановлении спортивной карьеры. Она отказалась от участия в чемпионате России и автоматически - от чемпионатов Европы и мира (подробнее).

Алина Загитова и Татьяна Навка. Вечерний Ургант. 16.12.2019.В гостях олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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ИСТОЧНИК KP.RU