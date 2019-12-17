Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-17T13:12:07+03:00

Обвиняемая на данный момент находится под стражей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Согласно предъявленному обвинению и материалам дела, ранее судимая за разбой 16-летняя ижевчанка в октябре 2019 года с группой школьников избила свою сверстницу, в том числе с применением электрошокового устройства, - сообщает пресс-служба.

Видео избиения опубликовали в интернете. На данный момент обвиняемая находится под стражей, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жесткое избиение 16-летней ижевчанки.

- В Ижевске задержали 16-летнюю девочку, которую обвиняют в жестоком избиении своей сверстницы.

В программе "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жестокое избиение 16-летней ижевчанки.24.10.2019

ИСТОЧНИК KP.RU