2019-12-17T13:12:07+03:00
Происшествия

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки

Обвиняемая на данный момент находится под стражей
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Согласно предъявленному обвинению и материалам дела, ранее судимая за разбой 16-летняя ижевчанка в октябре 2019 года с группой школьников избила свою сверстницу, в том числе с применением электрошокового устройства, - сообщает пресс-служба.

Видео избиения опубликовали в интернете. На данный момент обвиняемая находится под стражей, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска.

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В программе "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жестокое избиение 16-летней ижевчанки.24.10.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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