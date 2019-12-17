Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки
В Ижевске зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Согласно предъявленному обвинению и материалам дела, ранее судимая за разбой 16-летняя ижевчанка в октябре 2019 года с группой школьников избила свою сверстницу, в том числе с применением электрошокового устройства, - сообщает пресс-служба.
Видео избиения опубликовали в интернете. На данный момент обвиняемая находится под стражей, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска.
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В программе "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жестокое избиение 16-летней ижевчанки.24.10.2019
ИСТОЧНИК KP.RU
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