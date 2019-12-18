У пенсионерки из Ижевска похищено около 260 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-18T14:01:52+03:00

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В Ижевске у 87-летней пенсионерки мошенница похитила около 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Со слов потерпевшей, днем к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и сказала, что той положена денежная выплата в размере 1800 рублей. Пенсионерка поверила и пустила женщину в квартиру, далее мошенница заявила, что у нее есть только 5 тысяч и попросила дать ей сдачу, потерпевшая передала деньги. После этого злоумышленница рассказала, что сейчас идет обмен денег и спросила, есть ли сбережения у женщины, - сообщает ведомство.

В итоге потерпевшая передала мошеннице 260 тысяч рублей, получив взамен «новые» деньги, в последующем она обнаружила, что это билеты «Банка приколов».

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU