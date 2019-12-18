20-метровая новогодняя ель в Ижевске вошла в топ-30 России по высоте символа праздника
Ижевск вошел в топ-30 в России по высоте новогодней елки. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.
Самые высокие елки стоят в Красноярске (55 метров), Екатеринбурге (50 метров), Казани (35 метров), Барнауле 32 (метра), Туле (32 метра), Калининграде (30,5 метров), Перми (30 м). Также отмечается, что елки в Москве (27 метров) и Уфе (30 метров) - живые.
Напомним, елку на Центральной площади в Ижевске откроют 27 декабря, вместе с ледовым городком «Сказки земли удмуртской».
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Новогоднюю ель монтируют на Центральной площади Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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