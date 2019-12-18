2019-12-18T11:36:34+03:00
Общество

20-метровая новогодняя ель в Ижевске вошла в топ-30 России по высоте символа праздника

Рейтинг был составлен порталом ТурСтат
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевск вошел в топ-30 в России по высоте новогодней елки. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Самые высокие елки стоят в Красноярске (55 метров), Екатеринбурге (50 метров), Казани (35 метров), Барнауле 32 (метра), Туле (32 метра), Калининграде (30,5 метров), Перми (30 м). Также отмечается, что елки в Москве (27 метров) и Уфе (30 метров) - живые.

Напомним, елку на Центральной площади в Ижевске откроют 27 декабря, вместе с ледовым городком «Сказки земли удмуртской».

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Новогоднюю ель монтируют на Центральной площади Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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