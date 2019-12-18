2019-12-18T13:58:34+03:00
Происшествия

В ДТП в Удмуртии пострадали четыре человека

ДТП произошло 17 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Глазове (Удмуртия) столкнулись две легковушки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 30-летний водитель машины «Хендай» на нерегулируемом перекрестке при повороте налево врезался в машину ВАЗ-2112 под управлением 37-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП травмы получили пассажиры машины «Хендай» - 62-, 27- и 26-летняя женщины, пассажир ВАЗ-2112 - 47-летний мужчина также получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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