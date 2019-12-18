Результаты итогового сочинения выпускников поступили в Удмуртию

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-18T14:03:16+03:00

Всего сочинение писало 6720 человек

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В Удмуртию поступили результаты итогового сочинения выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

- Всего сочинение писало 6720 выпускников, из них 6648 получили «зачет». Те, кто получил «не зачет» смогут написать его повторно в дополнительные сроки - 5 феврали и 6 мая, - сообщает пресс-служба.

Наиболее популярными направлениями тем сочинения у выпускников в этом году стали «Он и она» (53,33%), «Надежда и отчаяние» (22,38%), «Гордость и смирение» (13,2%). Тему «Добро и зло» выбрали 9,58% выпускников, меньше всего для написания сочинения выпускники выбирали тему «Война и мир» (1,5%).

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ИСТОЧНИК KP.RU