В дорожную лабораторию Миндортранса Удмуртии купили новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-18T16:38:37+03:00

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В дорожную лабораторию Миндорстранса Удмуртии закупили новое оборудование для оценки строительства дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Одна из новинок - современный асфальтоанализатор, установка, которая определяет зерновой состав асфальтовой сети путем промывания ее специальным составом. Все процессы автоматизированы. Два других аппарата предназначены для испытания асфальтобетона, изготовленного по новым национальным стандартам – это секторный уплотнитель Маршалла, в котором из асфальтобетонной смеси формируют образец и установка для определения колееобразования в асфальте, - сообщает пресс-служба.

По словам министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева, закупленное оборудование даст возможность строго и оперативно контролировать качество нового типа асфальтобетона и проводить все работы четко в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU