В дорожную лабораторию Миндортранса Удмуртии купили новое оборудование
В дорожную лабораторию Миндорстранса Удмуртии закупили новое оборудование для оценки строительства дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Одна из новинок - современный асфальтоанализатор, установка, которая определяет зерновой состав асфальтовой сети путем промывания ее специальным составом. Все процессы автоматизированы. Два других аппарата предназначены для испытания асфальтобетона, изготовленного по новым национальным стандартам – это секторный уплотнитель Маршалла, в котором из асфальтобетонной смеси формируют образец и установка для определения колееобразования в асфальте, - сообщает пресс-служба.
По словам министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева, закупленное оборудование даст возможность строго и оперативно контролировать качество нового типа асфальтобетона и проводить все работы четко в срок.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Избил и изнасиловал: жителя Красноярского края подозревают в убийстве жительницы Удмуртии.
- До Нового года 13 дней! Рассказываем, какие мероприятия пройдут со 2 по 6 января в парке имени Кирова. Запомните и обязательно их посетите.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»