Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии
В Удмуртии назначили временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской безопасности. Об этом говорится в распоряжении на сайте главы и правительства республики.
Им стал Станислава Губкина, который занимал пост замначальника учреждения. На этот период ему назначат доплату в размере 18% должностного оклада руководителя.
Ранее начальника службы задержали за получении взятки. По данным следствия, с 2017 года по декабрь 2019 он получал взятки от подчиненных на сумму более 150 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.
Чиновника задержали 6 декабря при очередной попытке получить взятку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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