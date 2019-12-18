Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-18T17:31:34+03:00

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В Удмуртии назначили временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской безопасности. Об этом говорится в распоряжении на сайте главы и правительства республики.

Им стал Станислава Губкина, который занимал пост замначальника учреждения. На этот период ему назначат доплату в размере 18% должностного оклада руководителя.

Ранее начальника службы задержали за получении взятки. По данным следствия, с 2017 года по декабрь 2019 он получал взятки от подчиненных на сумму более 150 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Чиновника задержали 6 декабря при очередной попытке получить взятку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии одного из чиновников обвиняют в получении взяток. За что, по данным следствия, он брал деньги?

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ИСТОЧНИК KP.RU