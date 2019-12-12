Начальника службы гражданской защиты арестовали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-12T06:27:43+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего чиновника, начальника службы гражданской защиты. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Удмуртии.

Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, с 2017 года по декабрь 2019 он получал взятки от подчиненных на сумму более 150-ти тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Его задержали 6 декабря при получении взятки в 45 тысяч рублей. Чиновника заключили под стражу. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU