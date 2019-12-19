2019-12-19T05:58:45+03:00
Общество

По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности

Чиновники предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске более 30 должностных лиц привлечены к ответственности по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства в управлении образования администрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе проверки были выявлены случаи неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2018 года. Такие факты допущены 4 служащими и 26 руководителями учреждений. Наиболее распространенными нарушениями являются непредставление сведений о дополнительных доходах, о наличии в собственности транспортных средств, объектов недвижимости. Один из служащих не представил информацию об участии супруга в двух коммерческих организациях, - сообщает пресс-служба.

Также установлено, что начальник одного из секторов управления выполнял иную оплачиваемую работу без предварительного уведомления.

По результатам проверки прокуратурой района начальнику управления внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и признано обоснованным, 31 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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