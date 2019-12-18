20-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-18T17:13:16+03:00

В ходе личного досмотра при нем обнаружили марихуану массой 43 грамма

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В Ижевске полицейские задержали 20-летнего жителя Увинского района по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В ходе личного досмотра у ранее судимого молодого человека обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» массой почти 43 грамма, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU